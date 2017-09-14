Скільки українських пенсіонерів виїжджає на заробітки...

Додано: Нед 29 вер, 2019 17:10

В то же время новая команда предлагает отвязать пенсии от прожиточного минимума. То есть цены летят вверх, прожиточный минимум будет расти, а пенсии будут заморожены. И даже всю жизнь пропахавший и проплативший взносы человек со стажем гораздо больше необходимого получит меньше официального прожиточного минимума (так как сейчас вот, к примеру, моя мама с 37-летним стажем получает 2000 гривен, что лишь чуть больше прожиточного минимума, а что будет после роста этого минимума вдвое, когда повышения пенсий по их бюджету не стоит ждать аж до декабря 2020-го?). То есть они официально подпишутся под тем, что государство не выполняет свои функции! Но тогда надо уменьшать налоги и отправлять людей, что говорится, в свободное финансовое плавание, если государство расписывается в своей немощности, они же, наоборот, в лице гетьманцова как сеньоры Помидоры взялись выдумывать новые налоги, да еще и начислять налоги и штрафы задним числом на доходы и даже расходы, вопреки презумпции невиновности, неимению законами обратной силы, срокам давности и здравому смыслу! Проспонсируйте беню, называется! Сколько мы еще будем это терпеть?