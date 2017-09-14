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Скільки українських пенсіонерів
виїжджає на заробітки...

Скільки українських пенсіонерів виїжджає на заробітки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 10:59

Скільки українських пенсіонерів виїжджає на заробітки...

Пропонуємо до обговорення:
36% пенсіонерів хочуть виїхати з країни назавжди.

Дивися повний текст Скільки українських пенсіонерів виїжджає на заробітки (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 10:59

Вернуть украденные и разграбленные предприятия, наказать виновных в их развале, создать рабочие места, поднять уровень села, заслужить власти доверие у народа и желающих выехать будет меньше
bklochok
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 17:10

В то же время новая команда предлагает отвязать пенсии от прожиточного минимума. То есть цены летят вверх, прожиточный минимум будет расти, а пенсии будут заморожены. И даже всю жизнь пропахавший и проплативший взносы человек со стажем гораздо больше необходимого получит меньше официального прожиточного минимума (так как сейчас вот, к примеру, моя мама с 37-летним стажем получает 2000 гривен, что лишь чуть больше прожиточного минимума, а что будет после роста этого минимума вдвое, когда повышения пенсий по их бюджету не стоит ждать аж до декабря 2020-го?). То есть они официально подпишутся под тем, что государство не выполняет свои функции! Но тогда надо уменьшать налоги и отправлять людей, что говорится, в свободное финансовое плавание, если государство расписывается в своей немощности, они же, наоборот, в лице гетьманцова как сеньоры Помидоры взялись выдумывать новые налоги, да еще и начислять налоги и штрафы задним числом на доходы и даже расходы, вопреки презумпции невиновности, неимению законами обратной силы, срокам давности и здравому смыслу! Проспонсируйте беню, называется! Сколько мы еще будем это терпеть?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 09:04

  bklochok написав:Вернуть украденные и разграбленные предприятия, наказать виновных в их развале, создать рабочие места, поднять уровень села, заслужить власти доверие у народа и желающих выехать будет меньше


Бред.
Осталось только добавить: вернуть Советский Союз, закрыть границы железным занавесом
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
titanik
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 09:11

  hxbbgaf написав:В то же время новая команда предлагает отвязать пенсии от прожиточного минимума. То есть цены летят вверх, прожиточный минимум будет расти, а пенсии будут заморожены. И даже всю жизнь пропахавший и проплативший взносы человек со стажем гораздо больше необходимого получит меньше официального прожиточного минимума


Честнее отвязать пенсии от прожиточного минимума, чем как сейчас устанавливать прожиточный минимум такой, что на него прожить нереально.

Действительность такова, что много людей получает пенсии, на которые прожить невозможно. Тут отвязывай, не отвязываю, а если денег нет, пенсии увеличиваться не будут.
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titanik
 
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