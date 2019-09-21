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Скасування паперових квитків
у транспорті Києва: хто...

Скасування паперових квитків у транспорті Києва: хто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 11:06

Скасування паперових квитків у транспорті Києва: хто...

Пропонуємо до обговорення:
Після введення в Києві електронного квитка кондуктори тролейбусів можуть перекваліфікуватися на контролерів-касирів.

Дивися повний текст Скасування паперових квитків у транспорті Києва: хто замінить кондукторів.
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