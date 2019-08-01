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"Київводоканал" запустив додаток
для передачі показань...

"Київводоканал" запустив додаток для передачі показань...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 11:07

"Київводоканал" запустив додаток для передачі показань...

Пропонуємо до обговорення:
"Київводоканал" запустив безоплатний мобільний додаток, за допомогою якого можна замовляти послугу опломбування та повірки лічильників, оплачувати послуги та передавати показання.

Дивися повний текст \"Київводоканал\" запустив додаток для передачі показань лічильників.
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