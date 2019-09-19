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Які працівники отримали найвищу
надбавку до зарплати -...

Які працівники отримали найвищу надбавку до зарплати -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 11:44

Які працівники отримали найвищу надбавку до зарплати -...

Пропонуємо до обговорення:
На надбавку зможуть розраховувати як дефіцитні кадри, так і представники більш поширених професій.

Дивися повний текст Які працівники отримали найвищу надбавку до зарплати - дослідження.
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