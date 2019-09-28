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Черги у відділеннях
банків можуть зникнути

Черги у відділеннях банків можуть зникнути
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 12:05

Черги у відділеннях банків можуть зникнути

Пропонуємо до обговорення:
Розрахунки проводять онлайн, за допомогою інтернет-банкінгу.

Дивися повний текст Черги у відділеннях банків можуть зникнути.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 12:05

Угу....скорее бы эти бесконечные бабушки в очередях привата прочитали, а то кошмар.
alex_dvornichenko
 
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