Розрахунки проводять онлайн, за допомогою інтернет-банкінгу.
Дивися повний текст Черги у відділеннях банків можуть зникнути.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 вер, 2019 12:05
Черги у відділеннях банків можуть зникнути
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Черги у відділеннях банків можуть зникнути.
Додано: Нед 29 вер, 2019 12:05
Угу....скорее бы эти бесконечные бабушки в очередях привата прочитали, а то кошмар.
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|