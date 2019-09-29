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Дивися повний текст Черги у відділеннях банків можуть зникнути.
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Додано: Нед 29 вер, 2019 12:05
Черги у відділеннях банків можуть зникнути
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Дивися повний текст Черги у відділеннях банків можуть зникнути.
Додано: Нед 29 вер, 2019 12:05
Угу....скорее бы эти бесконечные бабушки в очередях привата прочитали, а то кошмар.
Додано: Нед 29 вер, 2019 13:09
>каже голова правління Ощадбанку Андрій Пишний
БРЕШЕ і не червоніє
як були черги так і є
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 29 вер, 2019 15:44
Раньше в Ощаде на Теремках умеренные очереди были у всех трёх окошек кассы. Теперь многочасовые очереди как у терминалов, где продвинутая сотрудница вводит платежи бабушкам, так и у единственного оставшегося окошка .
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