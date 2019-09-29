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Черги у відділеннях
банків можуть зникнути

Черги у відділеннях банків можуть зникнути
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 12:05

Черги у відділеннях банків можуть зникнути

Пропонуємо до обговорення:
Розрахунки проводять онлайн, за допомогою інтернет-банкінгу.

Дивися повний текст Черги у відділеннях банків можуть зникнути.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 12:05

Угу....скорее бы эти бесконечные бабушки в очередях привата прочитали, а то кошмар.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 13:09

>каже голова правління Ощадбанку Андрій Пишний

БРЕШЕ і не червоніє

як були черги так і є
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 15:44

Раньше в Ощаде на Теремках умеренные очереди были у всех трёх окошек кассы. Теперь многочасовые очереди как у терминалов, где продвинутая сотрудница вводит платежи бабушкам, так и у единственного оставшегося окошка .
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 17:49

Re: Черги у відділеннях банків можуть зникнути

Заходил в пятницу в Приватбанк. Повезло, очередей почти нет. Хотел перевести рубли Вестерном в Россию. Вестерн заблокировал переывод. Сказали приходите в субботу. Пришел в субботу. Очередя к менеджерам офигенные, на кассу очередей нет. Вестерн перевод заблокировал. Видать я террорист какой то. Очередя присутствовали
p_a_l
 
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