Розрахунки проводять онлайн, за допомогою інтернет-банкінгу.
Дивися повний текст Черги у відділеннях банків можуть зникнути.
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Додано: Нед 29 вер, 2019 12:05
Черги у відділеннях банків можуть зникнути
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Дивися повний текст Черги у відділеннях банків можуть зникнути.
Додано: Нед 29 вер, 2019 12:05
Угу....скорее бы эти бесконечные бабушки в очередях привата прочитали, а то кошмар.
Додано: Нед 29 вер, 2019 13:09
>каже голова правління Ощадбанку Андрій Пишний
БРЕШЕ і не червоніє
як були черги так і є
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 29 вер, 2019 15:44
Раньше в Ощаде на Теремках умеренные очереди были у всех трёх окошек кассы. Теперь многочасовые очереди как у терминалов, где продвинутая сотрудница вводит платежи бабушкам, так и у единственного оставшегося окошка .
Додано: Нед 29 вер, 2019 17:49
Re: Черги у відділеннях банків можуть зникнути
Заходил в пятницу в Приватбанк. Повезло, очередей почти нет. Хотел перевести рубли Вестерном в Россию. Вестерн заблокировал переывод. Сказали приходите в субботу. Пришел в субботу. Очередя к менеджерам офигенные, на кассу очередей нет. Вестерн перевод заблокировал. Видать я террорист какой то. Очередя присутствовали
Додано: Пон 30 вер, 2019 09:48
Из-за очередей люди и уходят в online.
Я сейчас в банк хожу, только если нужно закрыть валютный счёт и забрать "зелёный" нал.
Если нужно пополнить в гривне, то монобанк, через iBox.
Додано: Пон 30 вер, 2019 10:21
27661, согласен. В банк прихожу только когда без этого не обойтись - перевыпуск карты, закрытие "зеленого" депозита и т.д.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
Додано: Пон 30 вер, 2019 12:39
Черти у відділеннях банків можуть зникнути, звоните баканову
главное оружие рашистов - ложь
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