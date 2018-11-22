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Huawei представила нові моделі
дитячих "розумних" годинників

Huawei представила нові моделі дитячих "розумних" годинників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 13:38

Huawei представила нові моделі дитячих "розумних" годинників

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Huawei анонсувала дві нові моделі "розумних" годинників для дітей.

Дивися повний текст Huawei представила нові моделі дитячих \"розумних\" годинників.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 13:38

Ну и нафига все это ребенку?
ivan2019
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 10:15

  ivan2019 написав:Ну и нафига все это ребенку?

Наличие чего именно из "этого всего" не нужно родителям ребенка по вашему глубоко уважаемому мнению?
_hunter
 
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