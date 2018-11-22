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Huawei представила нові моделі дитячих "розумних" годинників
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Додано: Нед 29 вер, 2019 13:38
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Huawei анонсувала дві нові моделі "розумних" годинників для дітей.
Дивися повний текст Huawei представила нові моделі дитячих \"розумних\" годинників
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R2
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Додано: Нед 29 вер, 2019 13:38
Ну и нафига все это ребенку?
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ivan2019
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Додано: Пон 30 вер, 2019 10:15
ivan2019 написав:
Ну и нафига все это ребенку?
Наличие чего именно из "этого всего" не нужно родителям ребенка по вашему глубоко уважаемому мнению?
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_hunter
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