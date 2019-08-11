З 1 жовтня пільги з оплати житлово-комунальних послуг виплачуватимуть у грошовій формі.
Дивися повний текст Житлові субсидії та пільги монетизують з 1 жовтня: як отримати.
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Додано: Нед 29 вер, 2019 17:04
Житлові субсидії та пільги монетизують з 1 жовтня: як...
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Дивися повний текст Житлові субсидії та пільги монетизують з 1 жовтня: як отримати.
Додано: Нед 29 вер, 2019 17:04
Что это за перечень документов такой? Это что-то новое. Они решили сделать получение субсидии невозможным? При чем тут, вообще, дети и где брать их документы, если с ними нет связи, и тем более другие члены семьи (в то же время, как определить понятие семья, непонятно). Каждый человек отвечает за себя.
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