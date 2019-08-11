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Житлові субсидії та пільги
монетизують з 1 жовтня: як...

Житлові субсидії та пільги монетизують з 1 жовтня: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 17:04

Житлові субсидії та пільги монетизують з 1 жовтня: як...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 жовтня пільги з оплати житлово-комунальних послуг виплачуватимуть у грошовій формі.

Дивися повний текст Житлові субсидії та пільги монетизують з 1 жовтня: як отримати.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 17:04

Что это за перечень документов такой? Это что-то новое. Они решили сделать получение субсидии невозможным? При чем тут, вообще, дети и где брать их документы, если с ними нет связи, и тем более другие члены семьи (в то же время, как определить понятие семья, непонятно). Каждый человек отвечает за себя.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:08

  hxbbgaf написав:При чем тут, вообще, дети

на которых распространяются льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг
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