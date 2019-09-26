У Перемишлі буде можлива пересадка на потяг до Львова та Одеси.
Дивися повний текст Австрія запустить поїзд до Перемишля з пересадкою в Україну.
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Додано: Нед 29 вер, 2019 17:44
Австрія запустить поїзд до Перемишля з пересадкою в Україну
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Австрія запустить поїзд до Перемишля з пересадкою в Україну.
Додано: Нед 29 вер, 2019 17:44
"Прибывает в польский город за 25 минут до отправления" - нерабочий вариант. Пунктуальность УЗ оставляет желать лучшего (опоздание наших поездов на полчаса - это "норма". Может быть на международных маршрутах ситуация с соблюдением расписания лучше, но верится с трудом).
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