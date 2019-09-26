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Австрія запустить поїзд до
Перемишля з пересадкою в Україну

Австрія запустить поїзд до Перемишля з пересадкою в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 17:44

Австрія запустить поїзд до Перемишля з пересадкою в Україну

Пропонуємо до обговорення:
У Перемишлі буде можлива пересадка на потяг до Львова та Одеси.

Дивися повний текст Австрія запустить поїзд до Перемишля з пересадкою в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 17:44

"Прибывает в польский город за 25 минут до отправления" - нерабочий вариант. Пунктуальность УЗ оставляет желать лучшего (опоздание наших поездов на полчаса - это "норма". Может быть на международных маршрутах ситуация с соблюдением расписания лучше, но верится с трудом).
Civis
 
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