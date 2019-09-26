Станом на 1 вересня 2019 року сума вкладів фізичних осіб в банках - учасниках Фонду гарантування становила 448,2 млрд грн.
Дивися повний текст За місяць зросла сума вкладів фізосіб у банках (інфографіка).
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Додано: Нед 29 вер, 2019 19:23
За місяць зросла сума вкладів фізосіб у банках (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За місяць зросла сума вкладів фізосіб у банках (інфографіка).
Додано: Нед 29 вер, 2019 19:23
«Количество вкладчиков-ФЛП – почти 1,3 млн, или 3% всех вкладчиков» - это как? 3% вкладчиков это 1.3млн? т.е. суммарно в стране больше 43млн вкладчиков?
Додано: Нед 29 вер, 2019 20:38
Додано: Нед 29 вер, 2019 21:09
Re: За місяць зросла сума вкладів фізосіб у банках (інфограф
Ага все до 200000 дробят
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