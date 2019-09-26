RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
За місяць зросла сума вкладів
фізосіб у банках (інфографіка)

За місяць зросла сума вкладів фізосіб у банках (інфографіка)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:23

За місяць зросла сума вкладів фізосіб у банках (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 вересня 2019 року сума вкладів фізичних осіб в банках - учасниках Фонду гарантування становила 448,2 млрд грн.

Дивися повний текст За місяць зросла сума вкладів фізосіб у банках (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91087
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:23

«Количество вкладчиков-ФЛП – почти 1,3 млн, или 3% всех вкладчиков» - это как? 3% вкладчиков это 1.3млн? т.е. суммарно в стране больше 43млн вкладчиков?
dotster
 
Повідомлень: 1070
З нами з: 18.10.09
Подякував: 24 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 20:38

  dotster написав:«Количество вкладчиков-ФЛП – почти 1,3 млн, или 3% всех вкладчиков» - это как? 3% вкладчиков это 1.3млн? т.е. суммарно в стране больше 43млн вкладчиков?

Один человек в разных банках считается как разные вкладчики
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2305
З нами з: 10.05.14
Подякував: 144 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:09

Re: За місяць зросла сума вкладів фізосіб у банках (інфограф

dotster написав:«Количество вкладчиков-ФЛП – почти 1,3 млн, или 3% всех вкладчиков» - это как? 3% вкладчиков это 1.3млн? т.е. суммарно в стране больше 43млн вкладчиков?
Ага все до 200000 дробят

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20286
З нами з: 20.04.08
Подякував: 364 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Держборг за місяць скоротився на півмільярда доларів
R2 » П'ят 27 вер, 2019 19:08
1 66
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 вер, 2019 19:08
sngorlov58
Роздрібна торгівля в Україні з початку року зросла на 10%
R2 » П'ят 27 вер, 2019 09:55
1 50
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 вер, 2019 09:55
mx2018
Фізосіб-підприємців планують звільнити від подвійного ЄСВ
R2 » Чет 26 вер, 2019 14:20
1 183
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 вер, 2019 14:20
ovg

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (13423)
29.09.2019 22:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.