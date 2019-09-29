RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ринок нерухомості: що принесе
відміна пайового внеску...

Ринок нерухомості: що принесе відміна пайового внеску...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:46

Ринок нерухомості: що принесе відміна пайового внеску...

Пропонуємо до обговорення:
Минулого тижня Рада прийняла у другому читанні важливий законопроект №1059, який скасував неефективний та корупційний збір у будівництві - пайову участь у розвиток інфраструктури населеного пункту з 2021 року. Це може позитивно позначитися на позиції України у рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business за показником «Отримання дозволів на будівництво».

Дивися повний текст Ринок нерухомості: що принесе відміна пайового внеску (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91087
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:46

Якась епідемія із цим "відмінити". В українській мові нема слова "відміна", а є слово "скасування" ! Слава Богу, хоч не пишуть "примінити" замість "застосувати" ...
maxprofit
 
Повідомлень: 967
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1018 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін затвердив проект закону про ринок землі
R2 » Сер 25 вер, 2019 15:28
7 264
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 вер, 2019 15:24
EKO
HTC планує своє повернення на ринок смартфонів
R2 » Сер 25 вер, 2019 12:16
1 55
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 вер, 2019 12:16
vitalia3110
Ринок криптовалют падає, незважаючи на новинний позитив
R2 » Сер 25 вер, 2019 10:33
1 91
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 вер, 2019 10:33
netsky2004

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.