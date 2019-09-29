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Ринок нерухомості: що принесе відміна пайового внеску...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 вер, 2019 19:46
Пропонуємо до обговорення:
Минулого тижня Рада прийняла у другому читанні важливий законопроект №1059, який скасував неефективний та корупційний збір у будівництві - пайову участь у розвиток інфраструктури населеного пункту з 2021 року. Це може позитивно позначитися на позиції України у рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business за показником «Отримання дозволів на будівництво».
Дивися повний текст Ринок нерухомості: що принесе відміна пайового внеску (інфографіка)
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Додано: Нед 29 вер, 2019 19:46
Якась епідемія із цим "відмінити". В українській мові нема слова "відміна", а є слово "скасування" ! Слава Богу, хоч не пишуть "примінити" замість "застосувати" ...
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maxprofit
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Додано: Пон 30 вер, 2019 09:49
maxprofit написав:
Якась епідемія із цим "відмінити". В українській мові нема слова "відміна", а є слово "скасування" ! Слава Богу, хоч не пишуть "примінити" замість "застосувати" ...
А по теме ?
Вопросы языка наверно на другом сайте
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Додано: Пон 30 вер, 2019 12:37
maxprofit написав:
Якась епідемія із цим "відмінити". В українській мові нема слова "відміна", а є слово "скасування" ! Слава Богу, хоч не пишуть "примінити" замість "застосувати" ...
А это тогда на каком поют?)))))
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