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Економіст назвав небезпеки
в податкових нововведеннях

Економіст назвав небезпеки в податкових нововведеннях
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:37

Економіст назвав небезпеки в податкових нововведеннях

Пропонуємо до обговорення:
Податкове навантаження на малий і середній бізнес збільшить трудову міграцію і безробіття.

Дивися повний текст Економіст назвав небезпеки в податкових нововведеннях.
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