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Срочно нужна большая сумма денег!
Возьму кредит на большую с

Срочно нужна большая сумма денег! Возьму кредит на большую с
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 02:16

Срочно нужна большая сумма денег! Возьму кредит на большую с

Открыли с мужем собственный бизнес и вроде все идет стабильно. Прибыль неплохая, но хотелось бы больше. Сейчас подвернулась возможность расшириться и начать сотрудничество со странами ближнего зарубежья, а это уже совсем новый рынок и новые возможности. Конечно, нужна довольна большая сумма денег - за год накопили бы ее без проблем, но вот деньги нужны, как говорится "на вчера". А где их взять - большая проблема. Посоветуйте куда обратиться за займом? Чтоб надежная и честная компания?

Всем спасибо за ответы :)
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