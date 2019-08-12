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Срочно нужна большая сумма денег!
Возьму кредит на большую с

Срочно нужна большая сумма денег! Возьму кредит на большую с
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 02:16

Срочно нужна большая сумма денег! Возьму кредит на большую с

Открыли с мужем собственный бизнес и вроде все идет стабильно. Прибыль неплохая, но хотелось бы больше. Сейчас подвернулась возможность расшириться и начать сотрудничество со странами ближнего зарубежья, а это уже совсем новый рынок и новые возможности. Конечно, нужна довольна большая сумма денег - за год накопили бы ее без проблем, но вот деньги нужны, как говорится "на вчера". А где их взять - большая проблема. Посоветуйте куда обратиться за займом? Чтоб надежная и честная компания?

Всем спасибо за ответы :)
iranaosad
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 16:44

Ищите инвестора или бизнес партнера. Кредитами "загоните" себя и весь свой бизнес. Особенно краткосрочными. В Украине есть компании, которые ищут инвесторов для бизнеса. Если у Вас бизнес не мелкий, а хотя бы средний. Поищите счастья в интернете.
Если долго искать может получиться, мы вот как раз создаем ускоритель, но тоже инвесторы нужны. :mrgreen:
https://mycredit.in.ua
ТупУм
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 17:29

iranaosad Напишите мне на почту maxim.boiko98@gmail.com Обсудим условия займа
maxim_boiko
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