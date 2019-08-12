Срочно нужна большая сумма денег! Возьму кредит на большую с

Открыли с мужем собственный бизнес и вроде все идет стабильно. Прибыль неплохая, но хотелось бы больше. Сейчас подвернулась возможность расшириться и начать сотрудничество со странами ближнего зарубежья, а это уже совсем новый рынок и новые возможности. Конечно, нужна довольна большая сумма денег - за год накопили бы ее без проблем, но вот деньги нужны, как говорится "на вчера". А где их взять - большая проблема. Посоветуйте куда обратиться за займом? Чтоб надежная и честная компания?
Всем спасибо за ответы