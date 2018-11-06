RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредити в банках
та мікрокредити
/
Срочно нужна большая сумма денег!
Возьму кредит на большую с

Срочно нужна большая сумма денег! Возьму кредит на большую с
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 02:16

Срочно нужна большая сумма денег! Возьму кредит на большую с

Открыли с мужем собственный бизнес и вроде все идет стабильно. Прибыль неплохая, но хотелось бы больше. Сейчас подвернулась возможность расшириться и начать сотрудничество со странами ближнего зарубежья, а это уже совсем новый рынок и новые возможности. Конечно, нужна довольна большая сумма денег - за год накопили бы ее без проблем, но вот деньги нужны, как говорится "на вчера". А где их взять - большая проблема. Посоветуйте куда обратиться за займом? Чтоб надежная и честная компания?

Всем спасибо за ответы :)
iranaosad
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 30.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 16:44

Ищите инвестора или бизнес партнера. Кредитами "загоните" себя и весь свой бизнес. Особенно краткосрочными. В Украине есть компании, которые ищут инвесторов для бизнеса. Если у Вас бизнес не мелкий, а хотя бы средний. Поищите счастья в интернете.
https://MyCredit.in.ua
Все о кредитах и инвестициях
ТупУм
Аватар користувача
Критикан
 
Повідомлень: 5364
З нами з: 25.01.06
Подякував: 24 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 17:29

iranaosad Напишите мне на почту maxim.boiko98@gmail.com Обсудим условия займа
maxim_boiko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 23.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 14:21

кредит под залог

iranaosad

Готовы помочь с этим вопросом.
galina465pavlova
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 19.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: galina465pavlova і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чи готові ви взяти новий кредит з метою погашення попередньо 1, 2
Ірина_ » Пон 12 сер, 2019 16:59
11 3642
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лис, 2019 15:00
MASolomko
Finance.ua: Все, що потрібно знати про кредит у Приватбанку 1, 2
D2 » Вів 06 лис, 2018 11:40
12 3309
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 лис, 2019 09:56
MASolomko
Finance.ua: Украли паспорт и взяли кредит. Что делать?
D2 » Сер 13 лис, 2019 17:10
0 774
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лис, 2019 17:10
D2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.