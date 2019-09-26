У рамках державної трансформації у цифровій сфері Держподаткова служба України переведе касові апарати в смартфон і відмінить паперові чеки.
Дивися повний текст Через півроку підприємці зможуть проводити РРО через смартфон - податкова.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 07:41
Через півроку підприємці зможуть проводити РРО через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Через півроку підприємці зможуть проводити РРО через смартфон - податкова.
Додано: Пон 30 вер, 2019 07:41
Предпринимателей душат. Проще оштрафовать млн предпринимателей, чем заставить платить олигархов. Где законы про деофшоризацию? Почему ахметов, коломоцский, фирташ минимизируют налоги?
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