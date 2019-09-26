RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Через півроку підприємці
зможуть проводити РРО через...

Через півроку підприємці зможуть проводити РРО через...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 07:41

Через півроку підприємці зможуть проводити РРО через...

Пропонуємо до обговорення:
У рамках державної трансформації у цифровій сфері Держподаткова служба України переведе касові апарати в смартфон і відмінить паперові чеки.

Дивися повний текст Через півроку підприємці зможуть проводити РРО через смартфон - податкова.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91087
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 07:41

Предпринимателей душат. Проще оштрафовать млн предпринимателей, чем заставить платить олигархов. Где законы про деофшоризацию? Почему ахметов, коломоцский, фирташ минимизируют налоги?
knoppixx
 
Повідомлень: 305
З нами з: 19.02.12
Подякував: 27 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як в Україні за півроку змінилася ціна на газ для...
R2 » Чет 26 вер, 2019 18:49
6 383
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 вер, 2019 15:25
Scotch
Державну та комунальну землю продаватимуть через Prozorro
R2 » П'ят 27 вер, 2019 12:56
1 61
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 вер, 2019 12:56
сова
Бюджет недоотримав 60 млрд грн через зміцнення гривні 1, 2
R2 » Сер 25 вер, 2019 16:50
10 706
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 вер, 2019 19:05
Scotch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76854)
30.09.2019 08:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.