У рамках державної трансформації у цифровій сфері Держподаткова служба України переведе касові апарати в смартфон і відмінить паперові чеки.
Дивися повний текст Через півроку підприємці зможуть проводити РРО через смартфон - податкова.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 07:41
Через півроку підприємці зможуть проводити РРО через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Через півроку підприємці зможуть проводити РРО через смартфон - податкова.
Додано: Пон 30 вер, 2019 07:41
Предпринимателей душат. Проще оштрафовать млн предпринимателей, чем заставить платить олигархов. Где законы про деофшоризацию? Почему ахметов, коломоцский, фирташ минимизируют налоги?
Додано: Пон 30 вер, 2019 10:02
Всё правильно делают. Пора наводить порядок. Любому потребителю хочется, чтобы при покупке покупатель выдал фискальный чек, а с товара были уплачены налоги, а не финансировались схемщики и контрабандисты
Додано: Пон 30 вер, 2019 10:47
Ерунда, подавляющему большинству потребителей хочется купить подешевле.
Сами-то какой выбор сделаете - купите пластиковое ведро за 80 грн без чека или 100 грн с чеком ?
Чеками озабочиваются лишь при покупке гарантийной техники, но гарантийная техника и так с 2017 года только через РРО.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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