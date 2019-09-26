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У Nord Stream 2 доведеться вкласти ще сотні мільйонів євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 вер, 2019 09:50
Пропонуємо до обговорення:
Будівництво газопроводу Nord Stream 2 не тільки затягується, а й стає все дорожче.
Дивися повний текст У Nord Stream 2 доведеться вкласти ще сотні мільйонів євро
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Додано: Пон 30 вер, 2019 09:50
Да взятку данцы получали за первый поток. И за второй много хотели.
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