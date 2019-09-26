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У Nord Stream 2 доведеться
вкласти ще сотні мільйонів євро

У Nord Stream 2 доведеться вкласти ще сотні мільйонів євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 09:50

У Nord Stream 2 доведеться вкласти ще сотні мільйонів євро

Пропонуємо до обговорення:
Будівництво газопроводу Nord Stream 2 не тільки затягується, а й стає все дорожче.

Дивися повний текст У Nord Stream 2 доведеться вкласти ще сотні мільйонів євро.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 09:50

Да взятку данцы получали за первый поток. И за второй много хотели.
tatarinov09101985
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 13:40

  tatarinov09101985 написав:Да взятку данцы получали за первый поток. И за второй много хотели.

Данці пішли на поступки полякам, бо газопровід повинен був прокладатись біля острова Борнхольм, якій є спірним між ними і поляками. Перший раз поляки не так завзято були проти.
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