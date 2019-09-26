Будівництво газопроводу Nord Stream 2 не тільки затягується, а й стає все дорожче.
Дивися повний текст У Nord Stream 2 доведеться вкласти ще сотні мільйонів євро.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 09:50
У Nord Stream 2 доведеться вкласти ще сотні мільйонів євро
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Дивися повний текст У Nord Stream 2 доведеться вкласти ще сотні мільйонів євро.
Додано: Пон 30 вер, 2019 13:40
Данці пішли на поступки полякам, бо газопровід повинен був прокладатись біля острова Борнхольм, якій є спірним між ними і поляками. Перший раз поляки не так завзято були проти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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