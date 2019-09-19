Один з найбільших інтернет-супермаркетів України Rozetka готується зупинити бізнес.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 09:56
Rozetka готується зупинити бізнес
Пропонуємо до обговорення:
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Додано: Пон 30 вер, 2019 10:00
Re: Rozetka готується зупинити бізнес
Ага замовляю в ТОВ Розетка , а чеки ( не фіскальні) приходять від ФОП Рога і копита .... які працюють на єдиному податку
идем у 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируются, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
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