Один з найбільших інтернет-супермаркетів України Rozetka готується зупинити бізнес.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 09:56
Rozetka готується зупинити бізнес
Пропонуємо до обговорення:
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Додано: Пон 30 вер, 2019 10:00
Re: Rozetka готується зупинити бізнес
Ага замовляю в ТОВ Розетка , а чеки ( не фіскальні) приходять від ФОП Рога і копита .... які працюють на єдиному податку
идем у 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируются, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
Додано: Пон 30 вер, 2019 10:19
Re: Rozetka готується зупинити бізнес
"Чиновники — это трутни, пишущие законы, по которым человеку не прожить. Почему у министров жалованье постоянно и независимо от того, хорошо или дурно живётся населению ? Вот если бы квота жалованья бюрократов колебалась вверх-вниз в зависимости от уровня жизни народа, тогда бы эти дураки меньше писали законов, а больше бы думали."
Отто фон Бисмарк
Додано: Пон 30 вер, 2019 10:43
Re: Rozetka готується зупинити бізнес
Да сделайте уже пару налогов 5-10 для всех и при этом ответственность. И не делайте никому нервы уже. Все будут их платить.
Так не же ж: нужна обязательно целая запутанная система налогов, от которой конечно будет желание уклоняться, когда видишь бардак.
Какие-то чеки, стукачество. Бред какой-то.
Ну конечно, отвечаю себе сам, а с чего будут жить некоторые, приближенные к корыту, как не наехать на кого-то и подоить...
Додано: Пон 30 вер, 2019 11:13
как-то пox на розетку в частности, поскольку ничего там не покупал...
но перегибы таки могут негативно где-нибдь да вылезти
в целом идея платить налоги правильная, а то все, cyкa, хотят жить хорошо, а платить налоги не хотят
другое дело, конченая налоговая система
запилить один налог и автоматическое распеределение его по статьям бюджета и фондам - высвободить кучу бухгалтеров и налоговых инспекторов - пусть занимаются чем-нибудь более созидтельным
Додано: Пон 30 вер, 2019 12:11
так проблема не в том чтобы заплатить налоги - проблема в том куда эти средства потом направляются и это главное !
Пока нет эффективной и прозрачной системы - где четко указано куда идут налоговые ресурсы гос-ва и на что конкретно тратятся средства, и кроме того абсолютно нет какой-либо ответственности для тех "тырит" налоги и бюджетные деньги
Заплатить мы то можем, но кому и за что ?
Если государству (в лицах тех людей что сегодня в аппарате управления ) - то оно должно создавать условия и среду в которой можно безопасно развивать бизнес, но этого давно как нет и ничего такого даже не намечается
Платить казнокрадам нет ни малейшего желания
Востаннє редагувалось pavilion_dv в Пон 30 вер, 2019 12:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 30 вер, 2019 12:11
Це чи брехня, чи проста неуважність. Є товари, які розміщені на площадці Розетки, але продавцем виступає інша особа і це прямо зазначено на сторінці відповідного товару (такий собі дропшипінг).
Але, якщо це не брехня, то пруф у студію: лінк на товар на сайті Розетка, та відповідний чек саме на цей товар.
Додано: Пон 30 вер, 2019 12:21
Re: Rozetka готується зупинити бізнес
так Розетка зараз Маркетплейсова - вони надають можливість торгувати іншим на своїй "торговій площі"
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