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Rozetka готується
зупинити бізнес

Rozetka готується зупинити бізнес
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 09:56

Rozetka готується зупинити бізнес

Пропонуємо до обговорення:
Один з найбільших інтернет-супермаркетів України Rozetka готується зупинити бізнес.

Дивися повний текст Rozetka готується зупинити бізнес.
R2
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Платіть податки і буде вас щастя
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 10:00

Re: Rozetka готується зупинити бізнес

Ага замовляю в ТОВ Розетка , а чеки ( не фіскальні) приходять від ФОП Рога і копита .... які працюють на єдиному податку :)
идем у 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируются, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 10:19

Re: Rozetka готується зупинити бізнес

"Чиновники — это трутни, пишущие законы, по которым человеку не прожить. Почему у министров жалованье постоянно и независимо от того, хорошо или дурно живётся населению ? Вот если бы квота жалованья бюрократов колебалась вверх-вниз в зависимости от уровня жизни народа, тогда бы эти дураки меньше писали законов, а больше бы думали."
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cia
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 10:43

Re: Rozetka готується зупинити бізнес

Да сделайте уже пару налогов 5-10 для всех и при этом ответственность. И не делайте никому нервы уже. Все будут их платить.
Так не же ж: нужна обязательно целая запутанная система налогов, от которой конечно будет желание уклоняться, когда видишь бардак.
Какие-то чеки, стукачество. Бред какой-то.

Ну конечно, отвечаю себе сам, а с чего будут жить некоторые, приближенные к корыту, как не наехать на кого-то и подоить...
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 11:13

как-то пox на розетку в частности, поскольку ничего там не покупал...
но перегибы таки могут негативно где-нибдь да вылезти

в целом идея платить налоги правильная, а то все, cyкa, хотят жить хорошо, а платить налоги не хотят
другое дело, конченая налоговая система

запилить один налог и автоматическое распеределение его по статьям бюджета и фондам - высвободить кучу бухгалтеров и налоговых инспекторов - пусть занимаются чем-нибудь более созидтельным
PV
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 12:11

  PV написав:в целом идея платить налоги правильная, а то все, cyкa, хотят жить хорошо, а платить налоги не хотят
другое дело, конченая налоговая система


так проблема не в том чтобы заплатить налоги - проблема в том куда эти средства потом направляются и это главное !

Пока нет эффективной и прозрачной системы - где четко указано куда идут налоговые ресурсы гос-ва и на что конкретно тратятся средства, и кроме того абсолютно нет какой-либо ответственности для тех "тырит" налоги и бюджетные деньги

Заплатить мы то можем, но кому и за что ?

Если государству (в лицах тех людей что сегодня в аппарате управления ) - то оно должно создавать условия и среду в которой можно безопасно развивать бизнес, но этого давно как нет и ничего такого даже не намечается

Платить казнокрадам нет ни малейшего желания

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Востаннє редагувалось pavilion_dv в Пон 30 вер, 2019 12:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 12:11

  yama написав:Ага замовляю в ТОВ Розетка , а чеки ( не фіскальні) приходять від ФОП Рога і копита .... які працюють на єдиному податку :)

Це чи брехня, чи проста неуважність. Є товари, які розміщені на площадці Розетки, але продавцем виступає інша особа і це прямо зазначено на сторінці відповідного товару (такий собі дропшипінг).

Але, якщо це не брехня, то пруф у студію: лінк на товар на сайті Розетка, та відповідний чек саме на цей товар.
Sergei
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 12:21

Re: Rozetka готується зупинити бізнес

  Sergei написав:Це чи брехня, чи проста неуважність. Є товари, які розміщені на площадці Розетки, але продавцем виступає інша особа і це прямо зазначено на сторінці відповідного товару (такий собі дропшипінг).


так Розетка зараз Маркетплейсова - вони надають можливість торгувати іншим на своїй "торговій площі"
pavilion_dv
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