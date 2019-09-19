Rozetka готується зупинити бізнес

Додано: Пон 30 вер, 2019 12:11

PV написав: в целом идея платить налоги правильная, а то все, cyкa, хотят жить хорошо, а платить налоги не хотят

другое дело, конченая налоговая система в целом идея платить налоги правильная, а то все, cyкa, хотят жить хорошо, а платить налоги не хотятдругое дело, конченая налоговая система

так проблема не в том чтобы заплатить налоги - проблема в том куда эти средства потом направляются и это главное !Пока нет эффективной и прозрачной системы - где четко указано куда идут налоговые ресурсы гос-ва и на что конкретно тратятся средства, и кроме того абсолютно нет какой-либо ответственности для тех "тырит" налоги и бюджетные деньгиЗаплатить мы то можем, но кому и за что ?Если государству (в лицах тех людей что сегодня в аппарате управления ) - то оно должно создавать условия и среду в которой можно безопасно развивать бизнес, но этого давно как нет и ничего такого даже не намечается