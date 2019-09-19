Rozetka готується зупинити бізнес

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yama написав:Ага замовляю в ТОВ Розетка , а чеки ( не фіскальні) приходять від ФОП Рога і копита .... які працюють на єдиному податку
Це чи брехня, чи проста неуважність. Є товари, які розміщені на площадці Розетки, але продавцем виступає інша особа і це прямо зазначено на сторінці відповідного товару (такий собі дропшипінг).
Але, якщо це не брехня, то пруф у студію: лінк на товар на сайті Розетка, та відповідний чек саме на цей товар.
Неодноразово купував товар на розетці САМЕ ВІД РОЗЕТКИ. І досить часто приходили товари навіть без чеків від розетки та гарантійки (приходилося звертатися, що дослали чек та гарантійку), я якщо приходили то товарний чек від Рога і копита. Вся електроніка повинна була приходити саме з фіскальним чеком (для гарантії), а якщо і приходила то з товарним . Нікого не захищаю, констатую тільки особистий досвід.
Очередной выкидыш псевдокапитализма пугает котов сосиской. Люди хотят гарантии качества товара и того, что товар примут на гарантийное обслуживание, а не пошлют в опу, а угрозы радиКАЛа "мы закроемся и все погибнут" людям не нужны. Достаточно почитать негативные отзывы о розетке, потому что позитивные пишут они сами через прокси-сервера с разных имен.