RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Rozetka готується
зупинити бізнес

Rozetka готується зупинити бізнес
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 13:03

  Sergei написав:
  yama написав:Ага замовляю в ТОВ Розетка , а чеки ( не фіскальні) приходять від ФОП Рога і копита .... які працюють на єдиному податку :)

Це чи брехня, чи проста неуважність. Є товари, які розміщені на площадці Розетки, але продавцем виступає інша особа і це прямо зазначено на сторінці відповідного товару (такий собі дропшипінг).

Але, якщо це не брехня, то пруф у студію: лінк на товар на сайті Розетка, та відповідний чек саме на цей товар.


Неодноразово купував товар на розетці САМЕ ВІД РОЗЕТКИ. І досить часто приходили товари навіть без чеків від розетки та гарантійки (приходилося звертатися, що дослали чек та гарантійку), я якщо приходили то товарний чек від Рога і копита. Вся електроніка повинна була приходити саме з фіскальним чеком (для гарантії), а якщо і приходила то з товарним :). Нікого не захищаю, констатую тільки особистий досвід.
yvlad
 
Повідомлень: 1276
З нами з: 31.01.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 13:36


А просто текстом эту копипасту религия запрещает вставить?..
_hunter
 
Повідомлень: 1060
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 13:48

Пихуй. Останавливайте :)
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1561
З нами з: 19.11.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 13:56

Закриють мільярдний бізнес, який будували роками?
Одна торгова марка "Розетка" напевно коштує мільйони доларів.
Кого вони смішать?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1542
З нами з: 11.11.14
Подякував: 155 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 14:02

Очередной выкидыш псевдокапитализма пугает котов сосиской.

Очередной выкидыш псевдокапитализма пугает котов сосиской.
Люди хотят гарантии качества товара и того, что товар примут на гарантийное обслуживание, а не пошлют в опу, а угрозы радиКАЛа "мы закроемся и все погибнут" людям не нужны.
Достаточно почитать негативные отзывы о розетке, потому что позитивные пишут они сами через прокси-сервера с разных имен.
freelanc
 
Повідомлень: 48
З нами з: 04.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 14:26

  andrijk777 написав:Закриють мільярдний бізнес, який будували роками?

А что еще делать с бизнесом, который перестал быть рентабельным?

  andrijk777 написав:Одна торгова марка "Розетка" напевно коштує мільйони доларів.

Гривен -- больше на правду похоже. Но кому эта марка нужна -- если за ней ничего не будет (см. пункт 1).
_hunter
 
Повідомлень: 1060
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 14:30

Re: Rozetka готується зупинити бізнес

  _hunter написав:А просто текстом эту копипасту религия запрещает вставить?..


Az Атеист :) Чужие слова стоит выделять как-то :)

И еще - куда все же идут все наши отчисления в Пенсионный Фонд ???

Востаннє редагувалось pavilion_dv в Пон 30 вер, 2019 14:57, всього редагувалось 2 разів.
pavilion_dv
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29
З нами з: 23.05.16
Подякував: 27 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 14:39

  cia написав:"Чиновники — это трутни, пишущие законы, по которым человеку не прожить. Почему у министров жалованье постоянно и независимо от того, хорошо или дурно живётся населению ? Вот если бы квота жалованья бюрократов колебалась вверх-вниз в зависимости от уровня жизни народа, тогда бы эти дураки меньше писали законов, а больше бы думали."
Отто фон Бисмарк

Бисмарк такого никогда не говорил. (Хотя с сутью написанного я полностью согласен.)
Sergei
 
Повідомлень: 2350
З нами з: 01.03.07
Подякував: 77 раз.
Подякували: 464 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 14:42

  _hunter написав:
  andrijk777 написав:Закриють мільярдний бізнес, який будували роками?

А что еще делать с бизнесом, который перестал быть рентабельным?

Розетка нерентабельна :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Бізнес з НУЛЬОВИМИ витратами(зараз) нерентабельний?
Давай ще приколів.

  _hunter написав:
  andrijk777 написав:Одна торгова марка "Розетка" напевно коштує мільйони доларів.

Гривен -- больше на правду похоже. Но кому эта марка нужна -- если за ней ничего не будет (см. пункт 1).

https://magazine.nv.ua/journal/2811-jou ... rainu.html
Якщо нічого в цих справах не розумієш, то іноді краще мовчати.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1542
З нами з: 11.11.14
Подякував: 155 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 14:56

  yama написав:Ага замовляю в ТОВ Розетка , а чеки ( не фіскальні) приходять від ФОП Рога і копита .... які працюють на єдиному податку :)

Розетка это платформа для продажи. Вы когда на рынке покупаете дыню у Ашота вам чек должен выдавать Ашот или администрация рынка?

И по поводу тех кто не уважает " барыг ". Будете плакаться когда везде товар подорожает из-за таможни и из-за перехода упрощенцев в общую систему. Это где то добавить 40-50% к нынешним ценам. А так как мелких хотят задавить полностью, то сюда еще прибавиться проценты от монополистов.
Так что злорадствуйте дальше.
Уже попрыгали для европы, имеем европейские зарплаты и пенсии :D
p_a_l
 
Повідомлень: 2280
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
  #<123>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sal і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«Промінвестбанк» намагається зупинити продаж своїх акцій...
R2 » П'ят 27 вер, 2019 13:42
1 71
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 вер, 2019 13:43
cia
Зміни в Податковому кодексі можуть зупинити видобуток...
R2 » П'ят 20 вер, 2019 11:01
1 70
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 вер, 2019 11:01
olegan
Україна готується до припинення Росією транзиту газу, -... 1, 2, 3
R2 » Сер 18 вер, 2019 16:32
26 1201
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 вер, 2019 17:45
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76872)
30.09.2019 16:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.