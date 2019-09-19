Rozetka готується зупинити бізнес

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yama написав:Ага замовляю в ТОВ Розетка , а чеки ( не фіскальні) приходять від ФОП Рога і копита .... які працюють на єдиному податку
Це чи брехня, чи проста неуважність. Є товари, які розміщені на площадці Розетки, але продавцем виступає інша особа і це прямо зазначено на сторінці відповідного товару (такий собі дропшипінг).
Але, якщо це не брехня, то пруф у студію: лінк на товар на сайті Розетка, та відповідний чек саме на цей товар.
Неодноразово купував товар на розетці САМЕ ВІД РОЗЕТКИ. І досить часто приходили товари навіть без чеків від розетки та гарантійки (приходилося звертатися, що дослали чек та гарантійку), я якщо приходили то товарний чек від Рога і копита. Вся електроніка повинна була приходити саме з фіскальним чеком (для гарантії), а якщо і приходила то з товарним . Нікого не захищаю, констатую тільки особистий досвід.
Очередной выкидыш псевдокапитализма пугает котов сосиской. Люди хотят гарантии качества товара и того, что товар примут на гарантийное обслуживание, а не пошлют в опу, а угрозы радиКАЛа "мы закроемся и все погибнут" людям не нужны. Достаточно почитать негативные отзывы о розетке, потому что позитивные пишут они сами через прокси-сервера с разных имен.
cia написав:"Чиновники — это трутни, пишущие законы, по которым человеку не прожить. Почему у министров жалованье постоянно и независимо от того, хорошо или дурно живётся населению ? Вот если бы квота жалованья бюрократов колебалась вверх-вниз в зависимости от уровня жизни народа, тогда бы эти дураки меньше писали законов, а больше бы думали." Отто фон Бисмарк
Бисмарк такого никогда не говорил. (Хотя с сутью написанного я полностью согласен.)
yama написав:Ага замовляю в ТОВ Розетка , а чеки ( не фіскальні) приходять від ФОП Рога і копита .... які працюють на єдиному податку
Розетка это платформа для продажи. Вы когда на рынке покупаете дыню у Ашота вам чек должен выдавать Ашот или администрация рынка?
И по поводу тех кто не уважает " барыг ". Будете плакаться когда везде товар подорожает из-за таможни и из-за перехода упрощенцев в общую систему. Это где то добавить 40-50% к нынешним ценам. А так как мелких хотят задавить полностью, то сюда еще прибавиться проценты от монополистов. Так что злорадствуйте дальше. Уже попрыгали для европы, имеем европейские зарплаты и пенсии