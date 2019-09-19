Rozetka готується зупинити бізнес

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PV написав: в целом идея платить налоги правильная, а то все, cyкa, хотят жить хорошо, а платить налоги не хотят другое дело, конченая налоговая система
Нужно работать и платить налоги. А не работать и по вечерам заниматься бухгалтерией, вместо того чтобы отдохнуть от работы. А из-за того что лимиты можно сказать не подняли, то всех сведут в общую систему. А это такой геморрой, что и работать не захочется.
До конца той брошурки читать не пробовал -- раздел "как это считали"? -- то, что там написанно -- на обычный человеческий язык переводится как "от балды цифры нарисовали". Более того -- это цены именно "бизнесов". К цене "торговой марки" оно никакого отношения не имеет...