Rozetka готується зупинити бізнес

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PV написав: в целом идея платить налоги правильная, а то все, cyкa, хотят жить хорошо, а платить налоги не хотят другое дело, конченая налоговая система
Нужно работать и платить налоги. А не работать и по вечерам заниматься бухгалтерией, вместо того чтобы отдохнуть от работы. А из-за того что лимиты можно сказать не подняли, то всех сведут в общую систему. А это такой геморрой, что и работать не захочется.
До конца той брошурки читать не пробовал -- раздел "как это считали"? -- то, что там написанно -- на обычный человеческий язык переводится как "от балды цифры нарисовали". Более того -- это цены именно "бизнесов". К цене "торговой марки" оно никакого отношения не имеет...
До конца той брошурки читать не пробовал -- раздел "как это считали"? -- то, что там написанно -- на обычный человеческий язык переводится как "от балды цифры нарисовали". Более того -- это цены именно "бизнесов". К цене "торговой марки" оно никакого отношения не имеет...
Хватить писати нісенітниці. Там саме є вартість "бренду", тобто "торгової марки". Чи ви хочете сказати що вартість Укртелекому 12,7 мільйонів? Там однієї нерухомості на 100 мільйонів. Там усі позиції, крім можливо перших двох, більш-менш правдиві. Тим більше в майже-кризовому 17 році. Ось у світі: https://www.statista.com/statistics/264 ... e-in-2009/ Бренд "Розетка" точно коштує 10+ мільйонів доларів, навіть якщо приймуть той закон. І тільки ідіот закриє такий бізнес.