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Rozetka готується
зупинити бізнес

Rozetka готується зупинити бізнес
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 15:02

  PV написав:
в целом идея платить налоги правильная, а то все, cyкa, хотят жить хорошо, а платить налоги не хотят
другое дело, конченая налоговая система


Нужно работать и платить налоги. А не работать и по вечерам заниматься бухгалтерией, вместо того чтобы отдохнуть от работы. А из-за того что лимиты можно сказать не подняли, то всех сведут в общую систему. А это такой геморрой, что и работать не захочется.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 15:31

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:
  andrijk777 написав:Закриють мільярдний бізнес, який будували роками?

А что еще делать с бизнесом, который перестал быть рентабельным?

Розетка нерентабельна :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Бізнес з НУЛЬОВИМИ витратами(зараз) нерентабельний?
Давай ще приколів.

Так они не "прямо сейчас" собрались -- а после принятия "некоторых" законопроектов -- предупреждают.

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:
  andrijk777 написав:Одна торгова марка "Розетка" напевно коштує мільйони доларів.

Гривен -- больше на правду похоже. Но кому эта марка нужна -- если за ней ничего не будет (см. пункт 1).

https://magazine.nv.ua/journal/2811-jou ... rainu.html
Якщо нічого в цих справах не розумієш, то іноді краще мовчати.

До конца той брошурки читать не пробовал -- раздел "как это считали"? -- то, что там написанно -- на обычный человеческий язык переводится как "от балды цифры нарисовали".
Более того -- это цены именно "бизнесов". К цене "торговой марки" оно никакого отношения не имеет...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 16:22

  _hunter написав:
  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Гривен -- больше на правду похоже. Но кому эта марка нужна -- если за ней ничего не будет (см. пункт 1).

https://magazine.nv.ua/journal/2811-jou ... rainu.html
Якщо нічого в цих справах не розумієш, то іноді краще мовчати.

До конца той брошурки читать не пробовал -- раздел "как это считали"? -- то, что там написанно -- на обычный человеческий язык переводится как "от балды цифры нарисовали".
Более того -- это цены именно "бизнесов". К цене "торговой марки" оно никакого отношения не имеет...

Хватить писати нісенітниці.
Там саме є вартість "бренду", тобто "торгової марки". Чи ви хочете сказати що вартість Укртелекому 12,7 мільйонів? Там однієї нерухомості на 100 мільйонів.
Там усі позиції, крім можливо перших двох, більш-менш правдиві. Тим більше в майже-кризовому 17 році.
Ось у світі:
https://www.statista.com/statistics/264 ... e-in-2009/
Бренд "Розетка" точно коштує 10+ мільйонів доларів, навіть якщо приймуть той закон. І тільки ідіот закриє такий бізнес.
andrijk777
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