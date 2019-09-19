Rozetka готується зупинити бізнес

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До конца той брошурки читать не пробовал -- раздел "как это считали"? -- то, что там написанно -- на обычный человеческий язык переводится как "от балды цифры нарисовали". Более того -- это цены именно "бизнесов". К цене "торговой марки" оно никакого отношения не имеет...
До конца той брошурки читать не пробовал -- раздел "как это считали"? -- то, что там написанно -- на обычный человеческий язык переводится как "от балды цифры нарисовали". Более того -- это цены именно "бизнесов". К цене "торговой марки" оно никакого отношения не имеет...
Хватить писати нісенітниці. Там саме є вартість "бренду", тобто "торгової марки". Чи ви хочете сказати що вартість Укртелекому 12,7 мільйонів? Там однієї нерухомості на 100 мільйонів. Там усі позиції, крім можливо перших двох, більш-менш правдиві. Тим більше в майже-кризовому 17 році. Ось у світі: https://www.statista.com/statistics/264 ... e-in-2009/ Бренд "Розетка" точно коштує 10+ мільйонів доларів, навіть якщо приймуть той закон. І тільки ідіот закриє такий бізнес.
yama написав:Ага замовляю в ТОВ Розетка , а чеки ( не фіскальні) приходять від ФОП Рога і копита .... які працюють на єдиному податку
так все останется также только в цену еще будут закладывать штрафы которые ты будеш платить наперед)
Не будешь. Есть такое понятие конкуренция. Если б все так было легко- можно было поднимать цены просто "если зачесалась левая пятка". Я помню работал в одной компании в 2009 - так было время продавали склад вообще без наценки по оптовым ценам, чтобы получить оборотные. И клиентам плевать "на ваши обстоятельства". Фразу "за все заплатит конечный потребитель" придумали сказочники- теоретики, не занимающиеся бизнесом. Заплатит, если будет чем и товар будет только у вас. А это нереально в случае розетки. А блеф конечно знатный. В жизни не закроется, даже если придется вдвое больше налогов платить. Прибыль просто сумасшедшая.
cia написав:"Чиновники — это трутни, пишущие законы, по которым человеку не прожить. Почему у министров жалованье постоянно и независимо от того, хорошо или дурно живётся населению ? Вот если бы квота жалованья бюрократов колебалась вверх-вниз в зависимости от уровня жизни народа, тогда бы эти дураки меньше писали законов, а больше бы думали." Отто фон Бисмарк
Бисмарк такого никогда не говорил. (Хотя с сутью написанного я полностью согласен.)
фраза Бисмарка, сказанная Герману Вагнеру 30 июня 1850 года, Редакция Ганса Рокфельса при создании подборки фраз деятеля (1925 год): "Mit schlechten Gesetzen und guten Beamten lässt sich immer noch gut regieren. Bei schlechten Beamten aber helfen uns die besten Gesetze nichts." Перевод: "Имея плохие законы, но хороших, ответственных чиновников мы имеем шанс все же управляться хорошо. Если же у нас будут плохие чиновники - нам не помогут и самые лучшие законы". Тобишь бандит он и с хорошими законами бандит и будет отбирать деньги что сейчас и происходит при общении с налоговой и др. органами.
но есть более содержательная фраза - "Хороших налогов не бывает" - У. Черчилль
yama написав:Ага замовляю в ТОВ Розетка , а чеки ( не фіскальні) приходять від ФОП Рога і копита .... які працюють на єдиному податку
Це чи брехня, чи проста неуважність. Є товари, які розміщені на площадці Розетки, але продавцем виступає інша особа і це прямо зазначено на сторінці відповідного товару (такий собі дропшипінг). Але, якщо це не брехня, то пруф у студію: лінк на товар на сайті Розетка, та відповідний чек саме на цей товар.
полтора года назад я купил вот таку лампу rozetka.com.ua/videx_vl_g95fad_07272/p31642071/ продавец, как и тогда было - розетка чек от "Об’єднана Торговельна Компанія ЄВРОПЛЮС" выкладывать не буду, т.к. слишком много персональной информации товарный чек тоже от ЕВРОПЛЮС забирал самовывозом с Ярославской
в игноре: Дваждыдвашник это шок, шок : ЭРДЭ, Еврогаз, Дельта, Фидо, Михалыч,ПтБ