Rozetka готується зупинити бізнес

Додано: Пон 30 вер, 2019 19:30

denkauk написав: yama написав: Ага замовляю в ТОВ Розетка , а чеки ( не фіскальні) приходять від ФОП Рога і копита .... які працюють на єдиному податку Ага замовляю в ТОВ Розетка , а чеки ( не фіскальні) приходять від ФОП Рога і копита .... які працюють на єдиному податку

так все останется также только в цену еще будут закладывать штрафы которые ты будеш платить наперед) так все останется также только в цену еще будут закладывать штрафы которые ты будеш платить наперед)

Не будешь. Есть такое понятие конкуренция. Если б все так было легко- можно было поднимать цены просто "если зачесалась левая пятка". Я помню работал в одной компании в 2009 - так было время продавали склад вообще без наценки по оптовым ценам, чтобы получить оборотные. И клиентам плевать "на ваши обстоятельства". Фразу "за все заплатит конечный потребитель" придумали сказочники- теоретики, не занимающиеся бизнесом. Заплатит, если будет чем и товар будет только у вас. А это нереально в случае розетки. А блеф конечно знатный. В жизни не закроется, даже если придется вдвое больше налогов платить. Прибыль просто сумасшедшая.