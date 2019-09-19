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Rozetka готується
зупинити бізнес

Rozetka готується зупинити бізнес
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 15:31

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:
  andrijk777 написав:Закриють мільярдний бізнес, який будували роками?

А что еще делать с бизнесом, который перестал быть рентабельным?

Розетка нерентабельна :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Бізнес з НУЛЬОВИМИ витратами(зараз) нерентабельний?
Давай ще приколів.

Так они не "прямо сейчас" собрались -- а после принятия "некоторых" законопроектов -- предупреждают.

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:
  andrijk777 написав:Одна торгова марка "Розетка" напевно коштує мільйони доларів.

Гривен -- больше на правду похоже. Но кому эта марка нужна -- если за ней ничего не будет (см. пункт 1).

https://magazine.nv.ua/journal/2811-jou ... rainu.html
Якщо нічого в цих справах не розумієш, то іноді краще мовчати.

До конца той брошурки читать не пробовал -- раздел "как это считали"? -- то, что там написанно -- на обычный человеческий язык переводится как "от балды цифры нарисовали".
Более того -- это цены именно "бизнесов". К цене "торговой марки" оно никакого отношения не имеет...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 16:22

  _hunter написав:
  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Гривен -- больше на правду похоже. Но кому эта марка нужна -- если за ней ничего не будет (см. пункт 1).

https://magazine.nv.ua/journal/2811-jou ... rainu.html
Якщо нічого в цих справах не розумієш, то іноді краще мовчати.

До конца той брошурки читать не пробовал -- раздел "как это считали"? -- то, что там написанно -- на обычный человеческий язык переводится как "от балды цифры нарисовали".
Более того -- это цены именно "бизнесов". К цене "торговой марки" оно никакого отношения не имеет...

Хватить писати нісенітниці.
Там саме є вартість "бренду", тобто "торгової марки". Чи ви хочете сказати що вартість Укртелекому 12,7 мільйонів? Там однієї нерухомості на 100 мільйонів.
Там усі позиції, крім можливо перших двох, більш-менш правдиві. Тим більше в майже-кризовому 17 році.
Ось у світі:
https://www.statista.com/statistics/264 ... e-in-2009/
Бренд "Розетка" точно коштує 10+ мільйонів доларів, навіть якщо приймуть той закон. І тільки ідіот закриє такий бізнес.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 19:30

  denkauk написав:
  yama написав:Ага замовляю в ТОВ Розетка , а чеки ( не фіскальні) приходять від ФОП Рога і копита .... які працюють на єдиному податку :)

так все останется также только в цену еще будут закладывать штрафы которые ты будеш платить наперед)

Не будешь. Есть такое понятие конкуренция. Если б все так было легко- можно было поднимать цены просто "если зачесалась левая пятка". Я помню работал в одной компании в 2009 - так было время продавали склад вообще без наценки по оптовым ценам, чтобы получить оборотные. И клиентам плевать "на ваши обстоятельства". Фразу "за все заплатит конечный потребитель" придумали сказочники- теоретики, не занимающиеся бизнесом. Заплатит, если будет чем и товар будет только у вас. А это нереально в случае розетки. А блеф конечно знатный. В жизни не закроется, даже если придется вдвое больше налогов платить. Прибыль просто сумасшедшая.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 23:09

Всюдиносапхайчик хватает в стране еще верующих в "хорошие налоги", и смотрящих офшорника Шустера :lol: :lol: :lol:
Востаннє редагувалось golllmax в Пон 30 вер, 2019 23:15, всього редагувалось 1 раз.
golllmax
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 23:11

SMOKE хах, я уже пару линеек закрыл, так что таким могу напомнить знатную фразу- "кто такой Джон Голт".
golllmax
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 23:17

  Sergei написав:
  cia написав:"Чиновники — это трутни, пишущие законы, по которым человеку не прожить. Почему у министров жалованье постоянно и независимо от того, хорошо или дурно живётся населению ? Вот если бы квота жалованья бюрократов колебалась вверх-вниз в зависимости от уровня жизни народа, тогда бы эти дураки меньше писали законов, а больше бы думали."
Отто фон Бисмарк

Бисмарк такого никогда не говорил. (Хотя с сутью написанного я полностью согласен.)


фраза Бисмарка, сказанная Герману Вагнеру 30 июня 1850 года, Редакция Ганса Рокфельса при создании подборки фраз деятеля (1925 год): "Mit schlechten Gesetzen und guten Beamten lässt sich immer noch gut regieren. Bei schlechten Beamten aber helfen uns die besten Gesetze nichts."
Перевод: "Имея плохие законы, но хороших, ответственных чиновников мы имеем шанс все же управляться хорошо. Если же у нас будут плохие чиновники - нам не помогут и самые лучшие законы".
Тобишь бандит он и с хорошими законами бандит и будет отбирать деньги что сейчас и происходит при общении с налоговой и др. органами.

но есть более содержательная фраза - "Хороших налогов не бывает" - У. Черчилль
golllmax
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 23:58

  Sergei написав:
  yama написав:Ага замовляю в ТОВ Розетка , а чеки ( не фіскальні) приходять від ФОП Рога і копита .... які працюють на єдиному податку :)

Це чи брехня, чи проста неуважність. Є товари, які розміщені на площадці Розетки, але продавцем виступає інша особа і це прямо зазначено на сторінці відповідного товару (такий собі дропшипінг).
Але, якщо це не брехня, то пруф у студію: лінк на товар на сайті Розетка, та відповідний чек саме на цей товар.

полтора года назад я купил вот таку лампу
rozetka.com.ua/videx_vl_g95fad_07272/p31642071/
продавец, как и тогда было - розетка
чек от "Об’єднана Торговельна Компанія ЄВРОПЛЮС"
выкладывать не буду, т.к. слишком много персональной информации
товарный чек тоже от ЕВРОПЛЮС
забирал самовывозом с Ярославской
в игноре: Дваждыдвашник
это шок, шок : ЭРДЭ, Еврогаз, Дельта, Фидо, Михалыч,ПтБ
bylvklad
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 01:43

bylvklad Не будьте глупцами у чиновников и олигархов офшоры пополняются благодаря законам из ваших карманов под красивыми лозунгами
golllmax
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 09:17

  cia написав:"Чиновники — это трутни, пишущие законы, по которым человеку не прожить. Почему у министров жалованье постоянно и независимо от того, хорошо или дурно живётся населению ? Вот если бы квота жалованья бюрократов колебалась вверх-вниз в зависимости от уровня жизни народа, тогда бы эти дураки меньше писали законов, а больше бы думали."
Отто фон Бисмарк

На самом деле эти слова Бисмарку приписал Пикуль в "Битве железных канцлеров". И они не очень подходят к нашим реалиям, потому что наши министры живут НЕ на жалованье.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 10:06

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:
  andrijk777 написав:https://magazine.nv.ua/journal/2811-jou ... rainu.html
Якщо нічого в цих справах не розумієш, то іноді краще мовчати.

До конца той брошурки читать не пробовал -- раздел "как это считали"? -- то, что там написанно -- на обычный человеческий язык переводится как "от балды цифры нарисовали".
Более того -- это цены именно "бизнесов". К цене "торговой марки" оно никакого отношения не имеет...

Хватить писати нісенітниці.
Там саме є вартість "бренду", тобто "торгової марки". Чи ви хочете сказати що вартість Укртелекому 12,7 мільйонів? Там однієї нерухомості на 100 мільйонів.
Там усі позиції, крім можливо перших двох, більш-менш правдиві. Тим більше в майже-кризовому 17 році.
Ось у світі:
https://www.statista.com/statistics/264 ... e-in-2009/
Бренд "Розетка" точно коштує 10+ мільйонів доларів, навіть якщо приймуть той закон. І тільки ідіот закриє такий бізнес.

Кому-то не мешало бы разобраться в терминах: у "бизнеса" может быть кучка торговых марок. И бизнес их обычно (просто не слышал про иное) только покупает.

И если уж мы про ту "писульку" говорим: для того, чтобы говорить о "цене" -- нужна такая мелочь как покупатель. -- тот же Аваль (с 14-го пытающийся "уйти") это очень хорошо демонстрирует.
За розетку могут хоть лярд "хотеть" -- но если им никто больше ляма не даст -- c'est la vie...
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