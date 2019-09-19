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Rozetka готується
зупинити бізнес

Rozetka готується зупинити бізнес
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 10:45

  _hunter написав:тот же Аваль (с 14-го пытающийся "уйти") это очень хорошо демонстрирует.
За розетку могут хоть лярд "хотеть" -- но если им никто больше ляма не даст -- c'est la vie...

Ми говоримо про торгову марку(бренд). При чому тут Аваль??? Банк - це в першу чергу його активи/пасиви, а не торгова марка. І Аваля тут
https://magazine.nv.ua/journal/2811-jou ... rainu.html
взагалі немає, тобто його бренд коштує менше 4 мільйонів.
Аваль продають за менше ніж 4 мільйони?
А ось Розетка - це в першу чергу бренд, тобто популярність, ім"я. Немає у них ніяких активів/пасивів.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 12:09

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:тот же Аваль (с 14-го пытающийся "уйти") это очень хорошо демонстрирует.
За розетку могут хоть лярд "хотеть" -- но если им никто больше ляма не даст -- c'est la vie...

Ми говоримо про торгову марку(бренд). При чому тут Аваль??? Банк - це в першу чергу його активи/пасиви, а не торгова марка. І Аваля тут
https://magazine.nv.ua/journal/2811-jou ... rainu.html
взагалі немає, тобто його бренд коштує менше 4 мільйонів.
Аваль продають за менше ніж 4 мільйони?
А ось Розетка - це в першу чергу бренд, тобто популярність, ім"я. Немає у них ніяких активів/пасивів.

Еще раз: кому-то нужно разобраться с терминами (или признаться "ляпнул не подума") -- У бренда (для упрощения понимания Apple) может быть нескольно торговых марок (iPhone, iPad). И продажа (даже одноименной с бизнесом) марки никому не нужна -- нужно то, что "за ней".

Аваль тут просто пример -- до того, как кто-то запрошенную цену заплатит -- это просто "хотелка". И величина "хотелки" особого значения не имеет.

Ага, нет активов/пассивов -- а фирменные "точки продаж", например, им просто подарили? :)
Розетка у же давно "не торт" -- и держится только благодаря давнему старту -- ни у кого нет жаления вкладываться в еще один Амазон.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 12:53

  _hunter написав:Еще раз: кому-то нужно разобраться с терминами (или признаться "ляпнул не подума") -- У бренда (для упрощения понимания Apple) может быть нескольно торговых марок (iPhone, iPad). И продажа (даже одноименной с бизнесом) марки никому не нужна -- нужно то, что "за ней".

А що в Розетки є декілька торгових марок? Розетка-телевізори, Розетка-телефони і т.д. :mrgreen:
  _hunter написав:Аваль тут просто пример -- до того, как кто-то запрошенную цену заплатит -- это просто "хотелка". И величина "хотелки" особого значения не имеет.

Все ясно. Ви вважаєте що ціна бренду "Розетка" рівна нулю(це все хотєлки). А я вважаю що вона коштує 10+ мільйонів доларів. Ок.
  _hunter написав:Ага, нет активов/пассивов -- а фирменные "точки продаж", например, им просто подарили? :)

Підозрюю що усі ці "фірмові точки" це орендовані приміщення і ніякої цінності не становлять. Відкрити таку "фірмову точку" це пару тисяч доларів(покрасити стіни в зелений колір :D ), тобто копійки.
На відміну наприклад, від банку. Бо відділення банку - це в першу чергу клієнти.
  _hunter написав:Розетка у же давно "не торт" -- и держится только благодаря давнему старту -- ни у кого нет жаления вкладываться в еще один Амазон.

Ціна бренду Амазон 100 мільярдів!!! і ви порівнюєте його з Розеткою, яка по вашому, нічого не коштує. :mrgreen: :mrgreen:
Змісту в дальшій дискусії не бачу.
andrijk777
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  #<1234
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