Rozetka готується зупинити бізнес

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_hunter написав:тот же Аваль (с 14-го пытающийся "уйти") это очень хорошо демонстрирует. За розетку могут хоть лярд "хотеть" -- но если им никто больше ляма не даст -- c'est la vie...
Ми говоримо про торгову марку(бренд). При чому тут Аваль??? Банк - це в першу чергу його активи/пасиви, а не торгова марка. І Аваля тут https://magazine.nv.ua/journal/2811-jou ... rainu.html взагалі немає, тобто його бренд коштує менше 4 мільйонів. Аваль продають за менше ніж 4 мільйони? А ось Розетка - це в першу чергу бренд, тобто популярність, ім"я. Немає у них ніяких активів/пасивів.
_hunter написав:тот же Аваль (с 14-го пытающийся "уйти") это очень хорошо демонстрирует. За розетку могут хоть лярд "хотеть" -- но если им никто больше ляма не даст -- c'est la vie...
Ми говоримо про торгову марку(бренд). При чому тут Аваль??? Банк - це в першу чергу його активи/пасиви, а не торгова марка. І Аваля тут https://magazine.nv.ua/journal/2811-jou ... rainu.html взагалі немає, тобто його бренд коштує менше 4 мільйонів. Аваль продають за менше ніж 4 мільйони? А ось Розетка - це в першу чергу бренд, тобто популярність, ім"я. Немає у них ніяких активів/пасивів.
Еще раз: кому-то нужно разобраться с терминами (или признаться "ляпнул не подума") -- У бренда (для упрощения понимания Apple) может быть нескольно торговых марок (iPhone, iPad). И продажа (даже одноименной с бизнесом) марки никому не нужна -- нужно то, что "за ней".
Аваль тут просто пример -- до того, как кто-то запрошенную цену заплатит -- это просто "хотелка". И величина "хотелки" особого значения не имеет.
Ага, нет активов/пассивов -- а фирменные "точки продаж", например, им просто подарили? Розетка у же давно "не торт" -- и держится только благодаря давнему старту -- ни у кого нет жаления вкладываться в еще один Амазон.
_hunter написав:Еще раз: кому-то нужно разобраться с терминами (или признаться "ляпнул не подума") -- У бренда (для упрощения понимания Apple) может быть нескольно торговых марок (iPhone, iPad). И продажа (даже одноименной с бизнесом) марки никому не нужна -- нужно то, что "за ней".
А що в Розетки є декілька торгових марок? Розетка-телевізори, Розетка-телефони і т.д.
_hunter написав:Аваль тут просто пример -- до того, как кто-то запрошенную цену заплатит -- это просто "хотелка". И величина "хотелки" особого значения не имеет.
Все ясно. Ви вважаєте що ціна бренду "Розетка" рівна нулю(це все хотєлки). А я вважаю що вона коштує 10+ мільйонів доларів. Ок.
_hunter написав:Ага, нет активов/пассивов -- а фирменные "точки продаж", например, им просто подарили?
Підозрюю що усі ці "фірмові точки" це орендовані приміщення і ніякої цінності не становлять. Відкрити таку "фірмову точку" це пару тисяч доларів(покрасити стіни в зелений колір ), тобто копійки. На відміну наприклад, від банку. Бо відділення банку - це в першу чергу клієнти.
_hunter написав:Розетка у же давно "не торт" -- и держится только благодаря давнему старту -- ни у кого нет жаления вкладываться в еще один Амазон.
Ціна бренду Амазон 100 мільярдів!!! і ви порівнюєте його з Розеткою, яка по вашому, нічого не коштує. Змісту в дальшій дискусії не бачу.