Rozetka готується зупинити бізнес

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_hunter написав:тот же Аваль (с 14-го пытающийся "уйти") это очень хорошо демонстрирует. За розетку могут хоть лярд "хотеть" -- но если им никто больше ляма не даст -- c'est la vie...
Ми говоримо про торгову марку(бренд). При чому тут Аваль??? Банк - це в першу чергу його активи/пасиви, а не торгова марка. І Аваля тут https://magazine.nv.ua/journal/2811-jou ... rainu.html взагалі немає, тобто його бренд коштує менше 4 мільйонів. Аваль продають за менше ніж 4 мільйони? А ось Розетка - це в першу чергу бренд, тобто популярність, ім"я. Немає у них ніяких активів/пасивів.
_hunter написав:тот же Аваль (с 14-го пытающийся "уйти") это очень хорошо демонстрирует. За розетку могут хоть лярд "хотеть" -- но если им никто больше ляма не даст -- c'est la vie...
Ми говоримо про торгову марку(бренд). При чому тут Аваль??? Банк - це в першу чергу його активи/пасиви, а не торгова марка. І Аваля тут https://magazine.nv.ua/journal/2811-jou ... rainu.html взагалі немає, тобто його бренд коштує менше 4 мільйонів. Аваль продають за менше ніж 4 мільйони? А ось Розетка - це в першу чергу бренд, тобто популярність, ім"я. Немає у них ніяких активів/пасивів.
Еще раз: кому-то нужно разобраться с терминами (или признаться "ляпнул не подума") -- У бренда (для упрощения понимания Apple) может быть нескольно торговых марок (iPhone, iPad). И продажа (даже одноименной с бизнесом) марки никому не нужна -- нужно то, что "за ней".
Аваль тут просто пример -- до того, как кто-то запрошенную цену заплатит -- это просто "хотелка". И величина "хотелки" особого значения не имеет.
Ага, нет активов/пассивов -- а фирменные "точки продаж", например, им просто подарили? Розетка у же давно "не торт" -- и держится только благодаря давнему старту -- ни у кого нет жаления вкладываться в еще один Амазон.
_hunter написав:Еще раз: кому-то нужно разобраться с терминами (или признаться "ляпнул не подума") -- У бренда (для упрощения понимания Apple) может быть нескольно торговых марок (iPhone, iPad). И продажа (даже одноименной с бизнесом) марки никому не нужна -- нужно то, что "за ней".
А що в Розетки є декілька торгових марок? Розетка-телевізори, Розетка-телефони і т.д.
_hunter написав:Аваль тут просто пример -- до того, как кто-то запрошенную цену заплатит -- это просто "хотелка". И величина "хотелки" особого значения не имеет.
Все ясно. Ви вважаєте що ціна бренду "Розетка" рівна нулю(це все хотєлки). А я вважаю що вона коштує 10+ мільйонів доларів. Ок.
_hunter написав:Ага, нет активов/пассивов -- а фирменные "точки продаж", например, им просто подарили?
Підозрюю що усі ці "фірмові точки" це орендовані приміщення і ніякої цінності не становлять. Відкрити таку "фірмову точку" це пару тисяч доларів(покрасити стіни в зелений колір ), тобто копійки. На відміну наприклад, від банку. Бо відділення банку - це в першу чергу клієнти.
_hunter написав:Розетка у же давно "не торт" -- и держится только благодаря давнему старту -- ни у кого нет жаления вкладываться в еще один Амазон.
Ціна бренду Амазон 100 мільярдів!!! і ви порівнюєте його з Розеткою, яка по вашому, нічого не коштує. Змісту в дальшій дискусії не бачу.
andrijk777 написав:Ціна бренду Амазон 100 мільярдів!!! і ви порівнюєте його з Розеткою, яка по вашому, нічого не коштує.
кто-то, как обычно, ничего не понял. Я ничего не сравнивал. Это был просто индикатор "неуникальности". -- если завтра появится условная "Вилка" с соответствующей медиа-поддержкой и, например, доставкой "старой" Розетки -- куча народа перейдет к ним.
andrijk777 написав:Змісту в дальшій дискусії не бачу.
yama написав:Ага замовляю в ТОВ Розетка , а чеки ( не фіскальні) приходять від ФОП Рога і копита .... які працюють на єдиному податку
так все останется также только в цену еще будут закладывать штрафы которые ты будеш платить наперед)
Не будешь. Есть такое понятие конкуренция. Если б все так было легко- можно было поднимать цены просто "если зачесалась левая пятка". Я помню работал в одной компании в 2009 - так было время продавали склад вообще без наценки по оптовым ценам, чтобы получить оборотные. И клиентам плевать "на ваши обстоятельства". Фразу "за все заплатит конечный потребитель" придумали сказочники- теоретики, не занимающиеся бизнесом. Заплатит, если будет чем и товар будет только у вас. А это нереально в случае розетки. А блеф конечно знатный. В жизни не закроется, даже если придется вдвое больше налогов платить. Прибыль просто сумасшедшая.
Так цены и подымают Ты же газ/бензин/соляру так покупаеш с заложеными налогами и рисками будеш тот же телефон в тридорога покупать а чтоб невозил с амазона поставят тебе надог процентов 40% с везенного как сейчас и делают
freelanc написав:Достаточно почитать негативные отзывы о розетке, потому что позитивные пишут они сами через прокси-сервера с разных имен.
Видимо вы не покупали товары в других магазинах. По сравнению с 99% других магазинов(интернет и обычных), Розетка просто идеал. Это не в виде рекламы, а объективность. То что пытаются минизировать налоги, как и все остальные, это понятно. То что чек от ФОП "Петров/Сидоров/Иванов", тоже ясно. Но с покупателями и потребителями ведут себя честно, уважительно. То что всегда будут недовольные, так это везде так. Но их число ничтожно малое и Розетка старается сохранять свою достойную репутацию. Являюсь обычным покупателем и приобретал товары в разных интернет и обычных магазинах и поэтому мне есть с чем сравнивать.