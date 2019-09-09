Однією з основних цілей ФГВФО нова глава відомства назвала підвищення суми гарантування до європейського рівня.
Дивися повний текст Світлана Рекрут: ФГВФО має досягти рівня суми гарантування за вкладами, як у Європі.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 10:17
Світлана Рекрут: ФГВФО має досягти рівня суми...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Світлана Рекрут: ФГВФО має досягти рівня суми гарантування за вкладами, як у Європі.
Додано: Пон 30 вер, 2019 10:17
Чего при старой власти не делали оптимизацию Фонда, а только сейчас. Показывают работу.
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