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Світлана Рекрут: ФГВФО
має досягти рівня суми...

Світлана Рекрут: ФГВФО має досягти рівня суми...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 10:17

Світлана Рекрут: ФГВФО має досягти рівня суми...

Пропонуємо до обговорення:
Однією з основних цілей ФГВФО нова глава відомства назвала підвищення суми гарантування до європейського рівня.

Дивися повний текст Світлана Рекрут: ФГВФО має досягти рівня суми гарантування за вкладами, як у Європі.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 10:17

Чего при старой власти не делали оптимизацию Фонда, а только сейчас. Показывают работу.
lov2108
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