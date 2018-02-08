У серпні цього року середня заробітна плата штатного працівника в Україні склала 10 537 грн.
Дивися повний текст Якою була середня номінальна зарплата українців у серпні - Держстат.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 10:45
Якою була середня номінальна зарплата українців у серпні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Якою була середня номінальна зарплата українців у серпні - Держстат.
Додано: Пон 30 вер, 2019 10:45
Все з часів СРСР у сфері охорони здоров'я найнижчі зарплати.
На мій погляд, це ганебно. Але ніхто в суспільстві не піднімає про це питання. Та і я піднімаю тільки на кухні.
Додано: Вів 01 жов, 2019 14:06
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