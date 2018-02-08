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Якою була середня номінальна
зарплата українців у серпні...

Якою була середня номінальна зарплата українців у серпні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 10:45

Якою була середня номінальна зарплата українців у серпні...

Пропонуємо до обговорення:
У серпні цього року середня заробітна плата штатного працівника в Україні склала 10 537 грн.

Дивися повний текст Якою була середня номінальна зарплата українців у серпні - Держстат.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 10:45

Все з часів СРСР у сфері охорони здоров'я найнижчі зарплати.
На мій погляд, це ганебно. Але ніхто в суспільстві не піднімає про це питання. Та і я піднімаю тільки на кухні.
lybomyr
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:06

  lybomyr написав:Все з часів СРСР у сфері охорони здоров'я найнижчі зарплати.
На мій погляд, це ганебно. Але ніхто в суспільстві не піднімає про це питання. Та і я піднімаю тільки на кухні.

А як по вашому має виглядати "підняття цього питання"? Давайте разом платити медикам більше? З чиєї кишені?
Faceless
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