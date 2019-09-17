У Кабміні затвердили амбітний план діяльності уряду на наступні п'ять років.
Дивися повний текст У Кабміні взяли курс на створення 1 млн робочих місць і зростання ВВП на 40%.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 12:19
У Кабміні взяли курс на створення 1 млн робочих місць і...
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Дивися повний текст У Кабміні взяли курс на створення 1 млн робочих місць і зростання ВВП на 40%.
Додано: Пон 30 вер, 2019 12:29
Миллион рабочих мест ещё по-моему Ющенко обещал
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 30 вер, 2019 12:41
кажется мы стали забывать золоте время при юще в 2005-2008 баксы рекой
главное оружие рашистов - ложь
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