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У Кабміні взяли курс на створення
1 млн робочих місць і...

У Кабміні взяли курс на створення 1 млн робочих місць і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 12:19

У Кабміні взяли курс на створення 1 млн робочих місць і...

Пропонуємо до обговорення:
У Кабміні затвердили амбітний план діяльності уряду на наступні п'ять років.

Дивися повний текст У Кабміні взяли курс на створення 1 млн робочих місць і зростання ВВП на 40%.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 12:19

видать серьезную дурь подвезли....
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 12:29

Миллион рабочих мест ещё по-моему Ющенко обещал :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 12:40

Где взять потом миллион работников для эти рабочих мест?
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 12:41

  Вкладчик1234 написав:Миллион рабочих мест ещё по-моему Ющенко обещал :)


кажется мы стали забывать золоте время при юще в 2005-2008 :D баксы рекой
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 13:59

  trololo написав:
  Вкладчик1234 написав:Миллион рабочих мест ещё по-моему Ющенко обещал :)


кажется мы стали забывать золоте время при юще в 2005-2008 :D баксы рекой

Бакси рікою, тому що кредити(в баксах) рікою. Таке вже не повториться.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 14:02

Мільйон робочих місць при мізерній народжуваності в кінці 90-х, початку 2000-х це є нереально.
Хоча можливо вони мають на увазі легалізацію працівників.
andrijk777
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