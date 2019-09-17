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У Кабміні взяли курс на створення 1 млн робочих місць і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 вер, 2019 12:19
Пропонуємо до обговорення:
У Кабміні затвердили амбітний план діяльності уряду на наступні п'ять років.
Дивися повний текст У Кабміні взяли курс на створення 1 млн робочих місць і зростання ВВП на 40%
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Додано: Пон 30 вер, 2019 12:19
видать серьезную дурь подвезли....
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ruslan42212
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Додано: Пон 30 вер, 2019 12:29
Миллион рабочих мест ещё по-моему Ющенко обещал
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 30 вер, 2019 12:40
Где взять потом миллион работников для эти рабочих мест?
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Додано: Пон 30 вер, 2019 12:41
Вкладчик1234 написав:
Миллион рабочих мест ещё по-моему Ющенко обещал
кажется мы стали забывать золоте время при юще в 2005-2008
баксы рекой
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Пон 30 вер, 2019 13:59
trololo написав: Вкладчик1234 написав:
Миллион рабочих мест ещё по-моему Ющенко обещал
кажется мы стали забывать золоте время при юще в 2005-2008
баксы рекой
Бакси рікою, тому що кредити(в баксах) рікою. Таке вже не повториться.
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andrijk777
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Додано: Пон 30 вер, 2019 14:02
Мільйон робочих місць при мізерній народжуваності в кінці 90-х, початку 2000-х це є нереально.
Хоча можливо вони мають на увазі легалізацію працівників.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 14:35
Вкладчик1234 написав:
ещё по-моему Ющенко обещал
в 5 раз больше
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sal
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Додано: Пон 30 вер, 2019 14:43
ruslan42212 написав:
видать серьезную дурь подвезли....
Гиперлупа отдыхает
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p_a_l
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Додано: Пон 30 вер, 2019 14:45
andrijk777 написав:
Хоча можливо вони мають на увазі легалізацію працівників.
Ой сомневаюсь. Еще год работаю в белую. А потом ищите ветер в поле. И ни один я такой. Зеленому благодарочка за поддержку мелкого и среднего.
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