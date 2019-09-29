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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 14:48
Re: У Кабміні взяли курс на створення 1 млн робочих місць і.
Пора создавать петицию для проверки гончарука на наркоту. Он на чем то сидит и довольно неплохо.
Додано: Пон 30 вер, 2019 15:34
Смотрите, создаете семью, покупаете квартиру, желательно 2-к. Рожаете ребенка. с 0 по 18 лет: одеваете, обучаете, детсад, школа. Далее 5 лет в университете. Далее несколько лет на первой работе для получения хоть какого-то опыта. Всего-то 25 лет и немного усилий.
Додано: Пон 30 вер, 2019 15:39
Re: хоть
а Порошенко заводы сотнями открывал
Додано: Пон 30 вер, 2019 15:43
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 30 вер, 2019 15:47
Re: У Кабміні взяли курс на створення 1 млн робочих місць і.
Так то в Польще + 1000000 укр. рабочих мест.
Додано: Пон 30 вер, 2019 16:26
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