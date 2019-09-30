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У Кабміні взяли курс на створення 1 млн робочих місць і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 вер, 2019 16:26
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Додано: Пон 30 вер, 2019 17:40
Очередные Нью-Васюки.Скоро мы будем бороздить просторы вселенной.Борьбой с коррупцией и не пахнет.А заставить Коломойского заплатить налоги за все предыдущие годы?Это нет,уважаемых людей трогать нельзя...
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Додано: Пон 30 вер, 2019 19:36
Да, омельянизм - жутко заразная болезнь! И нынешние не убереглись.
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yama