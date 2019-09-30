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У Кабміні взяли курс на створення
1 млн робочих місць і...

У Кабміні взяли курс на створення 1 млн робочих місць і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 16:26

  uaseller_info написав:Так то в Польще + 1000000 укр. рабочих мест.

Ось зроблять долар по 15 і поприїжджають вони сюди. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Чи не вірите в Зеленського? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 17:40

Очередные Нью-Васюки.Скоро мы будем бороздить просторы вселенной.Борьбой с коррупцией и не пахнет.А заставить Коломойского заплатить налоги за все предыдущие годы?Это нет,уважаемых людей трогать нельзя...
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 19:36

Да, омельянизм - жутко заразная болезнь! И нынешние не убереглись.
warlamp
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