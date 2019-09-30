Ось зроблять долар по 15 і поприїжджають вони сюди.
Чи не вірите в Зеленського?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 16:26
Додано: Пон 30 вер, 2019 17:40
Очередные Нью-Васюки.Скоро мы будем бороздить просторы вселенной.Борьбой с коррупцией и не пахнет.А заставить Коломойского заплатить налоги за все предыдущие годы?Это нет,уважаемых людей трогать нельзя...
Додано: Вів 01 жов, 2019 06:57
Я вчера новости полистал - если здесь мы обсуждаем миллион новых рабочих мест, то в презентованной программе развития Украины, если я не перепутал, говорится про закрытие порядка 1000 неэффективных госпредприятий (именно о их ликвидаци, а не просто обсмене формы собственности)
Чтобы совместить одно и другое - и миллион рабочих мест, и одновременно ликвидацию массы госпреприятий ... ну посмотрим, что получится
Додано: Вів 01 жов, 2019 10:14
Вы словно не знаете, о состоянии дел в Украине. Не стоит даже интересоваться новостями - они одни!
- Любое заявление о "Пакращанни"
- Отмечается резким увеличением обратно происходящего, по причине "обратных экономико-правовых отношений"
- Поэтому, любое заявление, о лучшей жизни означает только одно:
- Будут грабить!
- Под предлогом того, что "оказывается" Вы хорошо живёте.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 01 жов, 2019 10:49
Re: У Кабміні взяли курс на створення 1 млн робочих місць і.
узбагойтесь ,нам п.. всем .Тоните с достоинством.
необратимые процессы начались еще при пчеловеке и пчеловоде.
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