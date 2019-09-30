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У Кабміні взяли курс на створення
1 млн робочих місць і...

У Кабміні взяли курс на створення 1 млн робочих місць і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 16:26

  uaseller_info написав:Так то в Польще + 1000000 укр. рабочих мест.

Ось зроблять долар по 15 і поприїжджають вони сюди. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Чи не вірите в Зеленського? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 17:40

Очередные Нью-Васюки.Скоро мы будем бороздить просторы вселенной.Борьбой с коррупцией и не пахнет.А заставить Коломойского заплатить налоги за все предыдущие годы?Это нет,уважаемых людей трогать нельзя...
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 19:36

Да, омельянизм - жутко заразная болезнь! И нынешние не убереглись.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 06:57

Я вчера новости полистал - если здесь мы обсуждаем миллион новых рабочих мест, то в презентованной программе развития Украины, если я не перепутал, говорится про закрытие порядка 1000 неэффективных госпредприятий (именно о их ликвидаци, а не просто обсмене формы собственности)
Чтобы совместить одно и другое - и миллион рабочих мест, и одновременно ликвидацию массы госпреприятий ... ну посмотрим, что получится
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 10:14

  PasserBy написав:Я вчера новости полистал - если здесь мы обсуждаем миллион новых рабочих мест, то в презентованной программе развития Украины, если я не перепутал, говорится про закрытие порядка 1000 неэффективных госпредприятий (именно о их ликвидаци, а не просто обсмене формы собственности)
Чтобы совместить одно и другое - и миллион рабочих мест, и одновременно ликвидацию массы госпреприятий ... ну посмотрим, что получится

Вы словно не знаете, о состоянии дел в Украине. Не стоит даже интересоваться новостями - они одни!

- Любое заявление о "Пакращанни"
- Отмечается резким увеличением обратно происходящего, по причине "обратных экономико-правовых отношений"
- Поэтому, любое заявление, о лучшей жизни означает только одно:
- Будут грабить!
- Под предлогом того, что "оказывается" Вы хорошо живёте.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 10:49

Re: У Кабміні взяли курс на створення 1 млн робочих місць і.

узбагойтесь ,нам п.. всем .Тоните с достоинством.
необратимые процессы начались еще при пчеловеке и пчеловоде.
motya
 
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