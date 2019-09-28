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Кабмін планує залучити $50 млрд ПІІ в наступні 5 років -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 вер, 2019 13:07
Пропонуємо до обговорення:
У програмі дій уряду закладено залучення прямих іноземних інвестицій у розмірі 50 мільярдів доларів протягом наступних 5 років.
Дивися повний текст Кабмін планує залучити $50 млрд ПІІ в наступні 5 років - програма дій уряду
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Додано: Пон 30 вер, 2019 13:07
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